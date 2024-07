Pogba: «Mi sento ancora un giocatore della Juve, sul futuro...»

Le parole di Paul Pogba, centrocampista della Juve, dopo la sua squalifica per doping. Tutti i dettagli in merito

Paul Pogba ha parlato a Sky Sport sulla sua situazione attuale con la Juve.

PRESENTE E FUTURO CON LA JUVE – «Io sono ancora un giocatore della Juve , dovete parlare con loro. Ho ancora un contratto, non ho avuto l’opportunità di parlare col direttore e allenatore. C’è un po’ di silenzio, non so tanto. Penso stanno aspettando l’appello per vedere. Per il resto dovete chiedere a loro…».