Juve-Pogba, il grande ritorno rischia di saltare! Ecco perché…

Un grosso ostacolo impedirebbe a Paul Pogba di ritornare alla Juventus

A volte ritornano. Oppure no? Paul Pogba rischia di non vestire nuovamente la maglia della Juventus. Il centrocampista piace ai bianconeri, si sa. Tuttavia, nonostante il rapporto non idilliaco tra il giocatore e il suo attuale manager Josè Mourinho, c’è un grosso ostacolo di natura economica che impedirebbe il matrimonio. Se il Manchester United ha già detto di non essere intenzionato a fare sconti per il francese, ora spunta anche il problema relativo all’ingaggio. Lo stipendio di Pogba è pari a 14 milioni, cifra da capogiro che difficilmente verrebbe abbassata in caso di trasferimento, complice anche la presenza di Mino Raiola, procuratore del campione del mondo.

La Juventus non avrebbe grossi problemi ad accontentare il giocatore, ma c’è il rischio concreto di far saltare gli equilibri del monte ingaggi. Gli stipendi sono già stati alzati considerevolmente per compensare l’arrivo di Cristiano Ronaldo, che percepisce 30 milioni l’anno. Se arrivasse anche Pogba, sarebbero necessari ulteriori pregiati ritocchi che la Juventus non sembra intenzionata a concedere. La Juve, infatti, preferisce gestire la situazione ingaggi gradualmente, come negli ultimi anni. L’arrivo di Pogba è comunque possibile, ma difficile. Bisogna trovare il giusto compromesso tra cartellino (per accontentare lo United) e contratto (per accontentare il possibile figliol prodigo francese). Pogba-Juve, per ora no. A giugno forse, stipendi (e Champions) permettendo.