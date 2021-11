Juve prima in Champions League: ecco l’incasso possibile per i bianconeri

Juve prima in Champions League: quanto incassa se batte il Chelsea. I bianconeri vogliono gli ottavi dalla porta principale

La Juventus domani sera cercherà di conquistare il primato del suo girone di Champions League: obiettivo assicurato in caso di vittoria, ma anche un pari metterebbe la strada in discesa in vista dell’ultima gara col Malmoe. In palio non c’è solo un sorteggio potenzialmente più agevole

C’è da farne anche un discorso economico. Vincere una partita di Champions vuol dire incassare 2,8 milioni di euro, mentre un pareggio porta in dote 930 mila euro. La qualificazione agli ottavi ha già portato 25 milioni, da sommarsi ai 51 che il club ha incassato finora per la partecipazione alla Coppa. Lo scrive Tuttosport.