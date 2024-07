Juve, inizia l’era Motta: ieri il primo giorno in bianconero, intanto prende forma la squadra del futuro

Ieri il primo giorno di Thiago Motta nelle vesti di allenatore della Juve: visite al J-Medical e incontro con i tifosi: intanto il mercato…

É iniziata ieri l’era Thiago Motta alla Juve. Maglietta e pantaloncini da allenamento, il tecnico ha visitato ieri il J Medical e la Continassa, avendo anche il primo contatto con i suoi nuovi tifosi. Molti i cori a suo favore, da «Portaci lo Scudetto» a «Facci sognare in Champions» a segnalare l’entusiasmo dei tifosi bianconeri.

Intanto Giuntoli prosegue il lavoro per consegnare al tecnico una nuova squadra: dopo gli arrivi di Di Gregorio in porta e di Douglas Luiz e Khephren Thuram (atteso oggi alle visite mediche) a centrocampo, si lavora sulle due nuove priorità: Koopmeiners a centrocampo e Todibo in difesa. Per il centrocampista, come riportato da la Gazzetta dello Sport, si prevede un lungo braccio di ferro con l’Atalanta, che non fa sconti sulla richiesta di 60 milioni. I bianconeri ora hanno offerto 40, ma confidano nelle cessioni per pareggiare la domanda: Chiesa, Huijsen, Kostic, McKennie, Milik e Rugani. Il difensore del Nizza invece è il primo nome dopo il mancato colpo Calafiori e ha già dato l’ok al trasferimento a Torino.

