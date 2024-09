Juve-Roma, la MOVIOLA: PROTESTE giallorosse per il tocco di MANO di Bremer

L’analisi dei giornali sulla direzione di gara dell’arbitro Guida, con le proteste per un fallo di mano

I giornali sportivi oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola del match tra Juve e Roma, gara nel complesso ben diretta dall’arbitro Guida. Corretto il giallo a Fagioli per il fallo commesso dopo neanche un minuto di gioco. Ne manca però uno per Cristante poco dopo per una trattenuta su Vlahovic.

Proteste giallorosse nella ripresa per un tocco di mano in area di Bremer: il brasiliano calcia la palla addosso a Soulé e poi se la ritrova sul braccio che è in posizione naturale. Ecco perché Guida ha fatto bene a non dare rigore. Nel complesso gara comunque corretta e senza troppi episodi da segnalare.