Juve, Thiago Motta cerca il PRIMATO: cresce l’ENTUSIASMO tra i tifosi

L’attesa dell’ambiente bianconero per la sfida della Juventus contro la Roma che può valere la vetta della classifica

L’edizione odierna di Tuttosport presenta la sfida tra Juve e Roma, in programma questa sera per il posticipo di Serie A. Una sfida importante per i bianconeri, che potrebbero tornare in vetta in solitaria a quota 9 punti in classifica prima della pausa nazionali.

Per farlo Thiago Motta potrà contare su una squadra rinforzata dagli ultimi arrivi sul mercato e da un Allianz Stadium tutto esaurito.