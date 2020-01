Juve, Sarri: «Mercato? Ringrazio Paratici. Abbiamo giocato con grande qualità»

Il tecnico della Juve, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la bella vittoria contro il Cagliari

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve sul Cagliari per 4-0. Queste le parole del tecnico bianconero.

RAMSEY – «Ha fatto una buona partita, sta trovando continuità dopo un periodo di infortuni continui. Sta salendo di condizioni fisica, ha giocato molto bene dal punto di vista difensivo. Nella fase offensiva ha ancora margine: in un paio di situazioni migliori poteva fare meglio».

CUADRADO – «Dal punto di vista della linea è abbastanza ordinato, è più disordinato se parliamo di tattica individuale e di chiusura nell’uno contro l’uno. Poi ha energia nella fase di spinta e in queste partita dove c’è densità centralmente diventa un giocatore importantissimo».

CAMBIARE MODULO – «Questa è la difficoltà maggiore di questo momento. Coi due moduli siamo molto diversi. Dalla parte di Cristiano cambiano completamente i movimenti difensivi. È una difficoltà che spero di ovviare in questo periodo in cui possiamo allenarci di più».

MERCATO – «Pago una cena al direttore che mi ha tolto un mese di domande inutili. Io mi intendo poco di mercato e a volte non so rispondere. È una squadra difficile da migliorare soprattutto nella sessione di gennaio».

DE LIGT – «Diventerà uno dei migliori difensori del mondo. Ha fatto un percorso nei primi 5 mesi devastanti in termini di ambientamento. In questo momento è andato un po’ in appannamento per qualche acciacco fisico ma è normale. Demiral sprizza energia e sta molto bene mentalmente e fisicamente»