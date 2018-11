Paul Pogba freme per tornare allo Stadium: mercoledì prossimo una sfida cruciale in Champions League tra Juventus e Manchester United. E il centrocampista parla di Torino come casa sua…

Paul Pogba torna a casa. Per il momento solo da avversario. Se infatti non si spengono le voci di mercato che vogliono il ritorno del centrocampista alla Juventus, mercoledì prossimo il giocatore tornerà allo Stadium per la cruciale sfida di Champions League tra il suo Manchester United e i bianconeri. Un incrocio che emoziona e non poco Pogba: «Me lo sentivo, è stato pazzesco. Ne parlavo anche con mio fratello e dicevo che avremmo incontrato la Juventus. Tornare per me è un piacere, Torino è casa mia, è lì che ho segnato il mio primo gol da professionista» le parole a RMC Sport.

Il centrocampista Campione del mondo con la Francia ha poi ricordato: «Con Cuadrado, Dybala e Bonucci ci sentiamo sempre di tanto in tanto, eravamo una famiglia, quindi ci siamo rimasti in contatto. Quando sei vicino a giocatori come Pirlo, Gigi (Buffon, ndr) o Chiellini puoi solo imparare guardandoli ogni giorno in allenamento. La Champions League? E’ un titolo che ho sempre in mente, l’obiettivo è vincere».