Juve, senti Umtiti: «Il mio futuro? Ecco dove giocherò»

Il difensore del Barcellona, Samuel Umtiti, che è stato accostato anche alla Juve, ha ribadito la sua volontà per il futuro

Dopo la sconfitta contro la Turchia, il difensore della Francia, Samuel Umtiti, ha parlato del suo futuro. Il giocatore, accostato anche alla Juve, ha ribadito la sua volontà di rimanere con i blaugrana ai microfoni di RTL.

Ecco le sue parole: «Ho un contratto e mi sento felice a Barcellona, è vero che è stata una stagione molto difficile per me ma non ho intenzione di buttare via tutto ora. Non ho intenzione di mollare il mio desiderio di continuare a giocare nel Barça».