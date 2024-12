Juve, Motta: «Elkann? Quello che ha detto resta tra noi, su Guardiola e gli infortunati dico questo»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City. I dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Juve-Manchester City.

ELKANN – «Per tutti noi è stato importante e piacevole che è venuto a trovarci. Quello che ci siamo detti rimane all’interno».

GLI INFORTUNATI CHE TORNANO POSSONO SUBITO GIOCARE? – «Secondo la filosofia mia chi merita gioca. Se un giocatore è da tanto tempo fermo e rientra nel gruppo, ci vuole un periodo per rientrare nel ritmo ma dipenda da tante cose, dal fisico, da quanto è stato fermo. Voglio mettere la squadra migliore in campo e domani sarà la stessa cosa».

GUARDIOLA – «Fortissimo, sono i fatti a dirlo. Da quando ha iniziato ha vinto tutto e con continuità. Non vengo io a fare elogi ad un allenatore fortissimo».

INFORTUNATI E RIENTRI CAMBIASO, MCKENNIE E DOUGLAS LUIZ – «Ogni situazione che affrontiamo va affrontata in un solo modo: dare sempre un qualcosa in più per il bene della squadra. Ora che alcuni giocatori stanno rientrando sono felice e contento per loro. Sono i primi che vogliono partecipare e giocare, che quando non giocano non sono soddisfatti e felici. Oggi rientrano col gruppo e siamo contenti e felici che possono già da domani aiutare la squadra, sia giocando dall’inizio sia a partita in corso».