Juve, Motta: «Cambiaso lo vedo bene, giocherà. Giocatori incedibili? Me li hanno già venduti…»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Milan. Tutti i dettagli

CAMBIASO – «Andrea lo vedo molto bene e domani giocherà».

MERCATO COME OPPORTUNITA’ O COME RISCHIO – «Il mercato lo conosciamo, lo sappiamo prima già. Andrea lo vedo molto bene e domani giocherà. Alberto fa parte già del gruppo ed è un giocatore in più che aiuterà la squadra. Randal stiamo aspettando le pratiche burocratiche e se è tutto ok domani sarà con il gruppo».

SE CEDONO CAMBIASO… – «Già hai detto una cosa giusta che non mi piace parlare di mercato e in più hai aggiunto un se. Cambiaso sta bene e domani sarà in campo».

SE IN PASSATO GLI HANNO VENDUTO GIOCATORI CHE VOLEVA TENERE – «Si l’ho già chiesto e li hanno venduti…».

