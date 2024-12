Juve, Motta: «Douglas Luiz? Potrei portarlo, ma non ci sarà. Il motivo è questo. Sui primi bilanci…»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Monza. Tutti i dettagli

INFORTUNATI – «Non ci saranno domani Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, valuteremo oggi Cambiaso. Non ci saranno Weah e Douglas Luiz. Douglas potrei anche portarlo ma per domani voglio tutti al 100%. Vedremo la prossima partita se ci sarà o no».

BILANCIO PRIMA DI NATALE – «Il bilancio lo lascio fare a voi, in questo momento non lo faccio. La concentrazione per noi è sulla prossima partita, contro il Monza. La affronteremo con grande determinazione, sapendo quello che dovremo fare in campo. Tutto il resto conta poco».

SI ASPETTAVA COSI’ I PRIMI MESI? – «Non mi aspetto niente, non mi immagino niente ma sono pronto ad affrontare tutto. È il bello del nostro lavoro».

