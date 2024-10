Juve, Motta mette le ALI: pronti Nico Gonzalez e Conceicao contro il Lipsia, chi RISCHIA tra Yildiz e Koopmeiners

Le ultime sulle possibili scelte di formazione di Thiago Motta per la seconda giornata di Champions League tra Lipsia e Juve

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Thiago Motta starebbe pensando di schierare sia Nico Gonzalez che Francisco Conceicao dal primo minuto contro il Red Bull Lipsia nella seconda giornata di Champions League.

Una scelta che andrebbe ad escludere, almeno per quel che riguarda la formazione titolare, uno tra Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners. Riflessioni in corso in casa Juve, ma la tentazione è forte.