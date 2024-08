Juve, Thuram: «Mio papà mi ha detto QUESTO, la sfida SCUDETTO a Marcus andrà COSì»

Le parole di Khephren Thuram, nuovo centrocampista della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione

Khephren Thuram ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore della Juventus.

COSA GLI HA CHIESTO PAPA’ LILIAN – «Mio papà mi ha detto che è la più grande squadra d’Italia e del mondo per lui. Devo approfittare di ogni momento che avrò la fortuna di passare qui. Come giocatori, come staff e dirigenza è tra i migliori al mondo. Per me sarà un’occasione di crescita come persona e come giocatore».

SFIDA AL FRATELLO PER LO SCUDETTO – «La stagione ancora deve cominciare, vedremo come andrà».

