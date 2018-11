Juve da record contro lo United: 23 tiri verso la porta, non accadeva dal 2013!

Record di tiri verso la porta per la Juve. Qualcosa del genere non accadeva dal 2013, contro il Real Madrid

Ancora una beffa per la Juve di Massimiliano Allegri. La formazione bianconera ha diretto la gara contro il Manchester United, si è resa pericolosa in almeno 4-5 circostanze (Khedira e Dybala hanno colpito il palo e la traversa) e hanno impegnato David De Gea. Inoperoso Szczesny fino al minuto 85, ovvero fino al gol del pareggio dello United arrivato su un calcio di punizione di Juan Mata. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’amarezza in casa bianconera aumenta perché i numeri parlano di un netto dominio della formazione di Allegri.

La Juventus ha totalizzato 23 tiri verso la porta del Manchester United. Qualcosa del genere non capitava dal 2013: l’ultima volta contro il Real Madrid, con la Juve che continuava a cercare il gol dopo il vantaggio di Arturo Vidal e la successiva rimonta madrilena. Questa volta il guizzo alla Llorente non è arrivato. Anzi, è arrivata la beffa con il Manchester United che ha ribaltato clamorosamente la sfida in pochi minuti: prima il gol di Mata su punizione, poi l’autorete firmata da Alex Sandro al 90′. Beffa nella beffa per i bianconeri: lo United ora ha anche un piccolo vantaggio negli scontri diretti.