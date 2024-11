Juve Torino, i tifosi si schierano: chi vince il derby della Mole e per chi tifano i torinesi – VIDEO 

Juve Torino si avvicina, verso il derby della Mole abbiamo chiesto ai tifosi se la città è bianconera o granata e chi vincerà la stracittadina – VIDEO

Un giorno, una manciata d’ore e poco più ci separano dalla partita più attesa dell’anno in Piemonte: vale a dire, naturalmente, Juve Torino. Domani sera alle 20e45 infatti, andrà in scena il tanto atteso derby della Mole, che metterà a confronto la compagine allenata da Thiago Motta con i ragazzi seguiti da Paolo Vanoli, in una sfida che prospetta regalare emozioni e spettacolo oltre che un importante prospetto sullo stato di salute delle due formazioni sabaude.

Proprio in previsione della stracittadina piemontese, CalcioNews24 – in collaborazione con JuventusNews24 – si è recata nel cuore pulsante della città di Torino. Tra le lussuose vetrine di Via Roma e i regi portici di Piazza San Carlo, abbiamo chiesto ai torinesi la genia del loro tifo per una o per l’altra formazione. Così come per chi penderà l’ago della bilancia tra le mura dell’Allianz Stadium sabato sera. Ecco il prospetto fatto dai tifosi intervistati, come si può ben evincere dal video l’atmosfera in città è già alle stelle per l’imminente Juve Torino.