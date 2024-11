Juve-Torino, Lucarelli: «Vanoli è bravo, saprà far arrivare i granata tra le prime otto. L'assenza di Zapata: ecco cosa bisogna fare...»

Le parole di Cristiano Lucarelli, attaccante del Torino, in vista del derby della Mole in programma contro la Juve. Tutti i dettagli

Centravanti del Toro dal 2001 al 2003, ha vissuto derby importanti, come quello della rimonta da 3-0 a 3-3 contro la Juve che ha inorgoglito come non mai il popolo granata. Cristiano Lucarelli parla della sfida di sabato sera al Corriere della Sera.

IL TORO OGGI – «Seguo sempre il Toro con affetto. La squadra non era un top team da primi posti come a inizio campionato e non è nemmeno una combriccola che le perde tutte. Va trovata una via di mezzo. Stimo Vanoli, un allenatore bravo che ha fatto un grandissimo lavoro prima all’estero e poi al Venezia. Ha tutte le qualità e le conoscenze tecnico-tattiche per arrivare alle soluzioni necessarie al Toro per fare un campionato con l’obiettivo di arrivare tra le prime otto-nove».

L’ASSENZA DI ZAPATA – «Non bisogna piangersi addosso, serve trovare soluzioni come i vincenti sanno fare. Prendere atto del fatto che manca un giocatore forte e importante è una cosa, deprimersi è un’altra. Nelle difficoltà spesso e volentieri si scoprono nuovi giocatori. Chi ha l’occasione deve sfruttarla nel migliore dei modi».