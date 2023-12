Juve, dentro la crisi di Vlahovic: colpa sua o di Allegri?

Dusan Vlahovic divide i tifosi della Juve: l’attaccante serbo ha perso quel killer instinct che aveva alla Fiorentina

Dusan Vlahovic divide i tifosi della Juve: l’attaccante serbo ha perso quel killer instinct che aveva alla Fiorentina.

Il problema potrebbe essere dentro sé stesso: i problemi fisici non hanno aiutato il centravanti e l’ansia da prestazione nel dover e voler trovare il gol sono un altro campanello che unito al rigore lasciato a Chiesa a Marassi contro il Genoa diventano uno segnale inequivocabile del momento difficile che sta vivendo, almeno sotto porta Dusan. In questo senso anche i tifosi bianconeri si interrogano quale possa essere realmente il problema: è lui o Allegri? Il modo di giocare magari non ne esalta le caratteristiche, ma le occasioni gli sono sempre capitate e nell’ultimo periodo sta faticando, e non poco, a trovare la rete. Alla lunga potrebbe diventare un peso soprattutto a livello economico, visto il suo ingaggio al lordo di 55 milioni fino al 2026. Lo scrive Tuttosport.