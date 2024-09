Juventus, altra PANCHINA per Danilo? Ecco COSA FILTRA

Danilo potrebbe sedersi nuovamente in panchina anche in vista della partita dei bianconeri contro l’Empoli

Danilo in panchina contro l’Empoli? Secondo Francesco Cosatti di Sky Sport non sarebbe affatto da escludere come possibilità. Il difensore della Juventus, a causa degli impegni con il Brasile, rischierebbe un’altra esclusione.

PAROLE – «Thiago Motta può sfruttare questi giorni di pausa per lavorare. Danilo tornerà venerdì alla Continassa e quindi sarà a poche ore dalla vigilia della sfida contro l’Empoli. Se convocato non lo vedo tra i protagonisti della sfida».