Questa sera all’Allianz Stadium, sarà presente Andrea Pirlo che guarderà dalla tribuna la partita di Champions tra Juve e United

In occasione della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Manchester United, l’ex calciatore bianconero, Andrea Pirlo, sarà presente in tribuna. Nel pre-partita della sfida Champions, Andrea Pirlo si è lasciato andare ad una breve dichiarazione sul canale Twitter del club bianconero. Ecco le sue parole: «Speriamo che sia una partita bella come sempre, forza Juve!»