Juventus: Bentancur, un titolare aggiunto per Massimiliano Allegri

La crescita del giovane centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur è notevole e ieri lo ha nuovamente dimostrato contro il Manchester United

La vittoria contro il Manchester United ha permesso alla Juventus di compiere un grosso passo in avanti verso la conquista degli ottavi di Champions League ed anche verso il primato del girone. Per espugnare l’Old Trafford è bastato un lampo di Paulo Dybala nel primo tempo che da pochi passi ha fulminato De Gea con un destro piazzato. L’argentino è stato il migliore in campo, ma tutti i bianconeri sono stati autori di un’ottima prestazione. Anche il giovane centrocampista Rodrigo Bentancur non ha mancato l’occasione per mettersi in luce in una gara fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri. L’uruguayano ha fatto registrare un percorso di crescita notevole e sembra impossibile pensare che il suo esordio con la maglia della Juventus è avvenuto neanche un anno e due fa. Il giocatore classe 1997 è arrivato a Torino nell’estate 2017 ed è sceso in campo per la prima volta con la Juve il 26 agosto dello stesso anno contro il Genoa, durante la seconda giornata del campionato 2017/2018. La prima rete è arrivata due settimane fa contro l’Udinese nell’8^ giornata di campionato.

Dopo neanche 14 mesi Bentancur è salito rapidamente nelle gerarchie del tecnico bianconero che ormai lo utilizza sempre più come titolare, visti anche i problemi fisici di Khedira ed Emre Can o come riserva da mandare in campo a partita in corsa. Un uomo in più per Allegri che già può contare su una rosa ricca di campioni. Contro i Red Devils di Mourinho il giocatore uruguayano ha dimostrato di essere all’altezza anche di sfide simili quando di fronte ti trovi colleghi del calibro di Pogba e Matic. Durante i 90 minuti all’Old Trafford l’unica sbavatura di Bentancur arriva nella seconda frazione quando perde un pallone sanguinoso sulla trequarti e Pogba rischia di pareggiare i conti, colpendo un palo dal limite. Adesso al rientro dei due centrocampisti tedeschi infortunati sarà difficile tenere a lungo in panchina il giovane centrocampista che in poco più di una stagione ha già collezionato 35 presenze.