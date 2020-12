Leonardo Bonucci parla dopo la vittoria della Juventus contro la Dinamo Kiev in Champions League. Le sue parole

Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci ha parlato dopo Juventus-Dinamo Kiev.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

LA GARA – «Abbiamo fatto una buona partita. L’obiettivo era vincere per dare un ulteriore stimolo a questa classifica e andare al Barcellona a giocare una grande partita. Vogliamo far crescere l’autostima e crede in ciò che facciamo, dare fiducia ai tanti giovani che sono scesi in campo. Nell’ultimo quarto d’ora ci siamo un po’ allungati, ma nonostante un’azione con una loro potenziale azione da gol, abbiamo fatto una buona partita».

NUOVO ALLENATORE – «Siamo al punto in cui dovevamo essere, senza precampionato e con un grande cambiamento. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, cercando la voglia, la fame e l’applicazione. La Juventus non può lasciare punte contro squadre come Crotone e Benevento ma questo fa parte del percorso di crescita. Ci sono tanti giovani, c’è un percorso da fare ma vedo molta voglia di crescere per arrivare a grandi obiettivi. Il percorso in campionato non rispetta la nostra forza, dobbiamo migliorare, ma tutte le big stanno facendo fatica. Non deve essere un alibi, dobbiamo crescere e vincere».