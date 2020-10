Juventus, Bonucci: «È il momento di unirci, sbagliamo troppo»

Leonardo Bonucci ha analizzato la sconfitta della Juventus contro il Barcellona

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sconfitta per 2-0 in Champions League contro il Barcellona.

«È il momento di unirci, stringere i denti e fare gruppo. Veniamo da risultati che non sono alla nostra altezza. Abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico e il Barcellona in questo non ti migliora. Dobbiamo migliorare e crescere. La strada è lunga. Qualcosa in più potevamo farla, a partire dal sottoscritto. La cosa che mi fa ben sperare è la voglia di voler fare quel qualcosa in più con la palla tra i piedi. Manca esperienza a livello europeo nei giovani che sono arrivati. Mancano giocatori importanti e la fatica si fa sentire».