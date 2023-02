Juventus, Bonucci: «Quando in campo ci sono i campioni ti risolvono le partite»

Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Nantes

VITTORIA – «Quando sei alla Juventus qualsiasi partita da dentro-fuori diventa fondamentale per il prosieguo della stagione. All’andata il pareggio è maturato in maniera brutta ma stasera sono venuti fuori i valori della squadra per proseguire il cammino in Europa. Poi c’è un grande giocatore con noi, quei campioni che possono risolverti le partite».

