All’arrivo odierno alla Continassa un supporter bianconero ha chiesto spiegazioni a Bonucci, che però non è caduto nella provocazione

Se son rose (ri)fioriranno. L’amore dei tifosi della Juventus per il loro ex capitano Leonardo Bonucci è finito bruscamente l’anno scorso con il passaggio al Milan. Dichiarazioni pesanti, arrivate dopo la cocente delusione di Cardiff, con i misteri che ancora aleggiano su ciò che è accaduto nello spogliatoio bianconero nella pausa del primo tempo. Non bastasse, la fascia da capitano rossonero e quell’esultanza per il gol allo J Stadium che ancora i supporter fanno fatica a digerire. Eppure, quando forse nessuno poteva immaginarlo, ecco il figliol prodigo che torna a casa, e tutto sembra tornare alla normalità. Foto, autografi e cori durante le sue visite mediche, e l’amore che sembra sbocciato di nuovo. O quasi.

Non tutti infatti sembrano ancora aver perdonato il difensore classe ’87. Arrivato alla Continassa per gli allenamenti, Bonucci si è prestato come suo solito ai selfie di rito con i tifosi. Ma tra la folla, ecco che qualcuno gli ha domandato con insistenza: «Quando ci chiedi scusa per il tradimento dell’anno scorso?». Da calciatore esperto, il viterbese non si è prestato alla provocazione, dicendo semplicemente: «Non devo rispondere a parole». Un clima non troppo sereno accompagnerà Bonucci in quest’anno bianconero, ma il difensore è pronto a far parlare il campo per riprendersi l’affetto di quei tifosi per i quali era tutto.