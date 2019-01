Ronaldo e Georgina si sono presentati a Vinovo per vedere la partita della Juventus Under 8 in cui gioca il figlio di CR7 – FOTO

La Juventus scenderà in campo lunedì sera per il Monday Night contro il Chievo Verona e questa mattina la squadra di Allegri si è allenata per preparare la partita. Subito dopo però alcuni calciatori si sono presi qualche secondo per loro e la famiglia e tra questi anche Cristiano Ronaldo. CR7, assieme alla sua compagna Georgina Rodriguez, si è infatti diretto a Vinovo per seguire la partita della Juventus Under 8, squadra del figlio Ronaldo Junior. La futura moglie dell’attaccante portoghese ha postato sui Instagram la foto dell’ex centro sportivo della prima squadra bianconera.