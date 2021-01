Juventus, Chiellini: «Scudetto? I cicli a volte finiscono»

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato dopo la sconfitta dell’Inter. Le dichiarazioni del capitano bianconero

Ai microfoni di Sky, Giorgio Chiellini ha parlato dopo Inter-Juventus. Le sue dichiarazioni.

ANALISI – «Non siamo mai entrati in partita, non li abbiamo mai contrastati. Si parla di numeri, di tattica, ma se vinci duelli sei avvantaggiato. Bisogna ripartire, fra tre giorni abbiamo una finale ed è sicuramente un colpo importante. Non ci deve mettere ko, abbiamo tutto il tempo per dire la nostra consapevoli delle difficoltà che ci saranno anche nelle prossime settimane».

SCUDETTO – «I cicli a volte finiscono, stiamo cercando di arrivare al decimo titolo consecutivo che se uno ci pensa è un traguardo incredibile. Abbiamo avuto due black-out contro Fiorentina e oggi».