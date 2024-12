Juventus, confermata l'assenza di Danilo: ecco le condizioni

Il capitano della Juventus non sarà disponibile per la sfida di domenica sera contro il Monza

Nulla da fare per Danilo che dovrà dare forfait in vista della sfida tra Monza Juventus. In occasione del 17esimo turno di campionato, i bianconeri partiranno infatti per la Brianza senza poter contare sul proprio capitano.

Secondo Juventusnews24, i recenti controlli post distorsione alla caviglia non hanno rilevato peggioramento, ma per il brasiliano ci sarà bisogno di un stop di un paio di giorni per riprendersi completamente.