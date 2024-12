Juventus, i convocati verso il Manchester City

La Juventus si prepara alla grande sfida di Champions League contro il Manchester City: ecco i convocati

Stasera la Juventus sfiderà il Manchester City valida per la sesta giornata di Champions League. C’era tanta attesa per i convocati viste le molte probabili assenze dei bianconeri e non solo.

Per quanto riguarda la Juve il grande interrogativo era riservato a Andrea Cambiaso, uscito infortunato dalla gara contro il Bologna. Purtroppo per Thiago Motta, l’ex Genoa non farà parte del match nemmeno dalla panchina.