Juventus, D’Agostino: «Con la Roma NON mi è piaciuta»

Gaetano D’Agostino è intervenuto a Juventus News 24 per parlare del match dei bianconeri con la Roma e non solo

L’ex centrocampista Gaetano D’Agostino ha parlato a Juventus News 24 in esclusiva della sfida tra la Juventus e la Roma, terminata 0-0. Parentesi anche sulla Nazionale di Spalletti, a breve impegnata in Nations League.

JUVE-ROMA – «Partita senza azioni, partita chiusa per meriti a livello difensivo della Roma e demeriti della Juve per tanti errori tecnici. Da una parte mi aspettavo che con l’entusiasmo la Juve potesse schiacciare proprio nell’intensità la Roma, dall’altra la Roma, avendo paura di esporsi, ha giocato una gara bloccata difensivamente. Una partita che non mi è piaciuta».

NAZIONALE – «Deve ripartire come Motta, con gente che può fare il biennio per arrivare ai Mondiali, con una programmazione per arrivare ad avere squadra che abbia senso di appartenenza. In nazionale ci vanno sempre i più forti e all’Europeo non è stato così. Orsolini con l’annata che ha fatto al Bologna meritava di andare, Bonaventura idem. Poi dobbiamo andare alla ricerca degli attaccanti forti, di difensori funzionali, alla ricerca di un sistema di gioco che esalti».