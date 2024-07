Juventus, D’Amico loda Giuntoli: «Molta fiducia in lui, vi spiego PERCHÈ»

Il procuratore Andrea D’Amico ha parlato a Sky Sport elogiando il lavoro svolto da Cristiano Giuntoli alla Juventus

È tempo di elogi in casa Juventus. A parte la sconfitta per 3-0 in amichevole con il Norimberga, su Sky è intervenuto il procuratore Andrea D’Amico che ha lodato il lavoro di Giuntoli.

D’AMICO – «Conosco Giuntoli sin dai suoi esordi, quando era al Carpi in Serie c. Ho molta fiducia in lui. Questa doveva diventare la Juve di Giuntoli. L’anno scorso ha ereditato una squadra su cui doveva lavorare. Scegliendo l’allenatore era obbligato a creare Juve con suo progetto e mi sembra ci stia lavorando in maniera importante».