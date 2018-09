Juventus, per ringiovanire la difesa si segue l’olandese de Ligt

La Juventus per ringiovanire il reparto difensivo sta pensando a Matthijs de Ligt, nazionale olandese dell’Ajax, ma vorrebbe abbassare il costo dell’operazione

La Juventus è pronta nuovamente a intervenire sul mercato per rinforzare ancora di più la propria rosa. Tra la prossima sessione invernale di gennaio e quella estiva, i bianconeri dovrebbero operare con l’obbiettivo di ringiovanire: secondo il Corriere dello Sport, infatti, la Juve, per la difesa, avrebbe puntato Matthijs de Ligt, difensore olandese dell’Ajax, classe ‘99. Il giovane difensore centrale, già perno della sua Nazionale, avrebbe già visitato la Continassa nei mesi scorsi, ma il costo si aggirerebbe sui 50 milioni di euro. I bianconeri vorrebbero abbassare la cifra a 40 milioni più bonus, avvalendosi dell’intermediazione di Mino Raiola, agente di de Ligt. Non è quindi escluso che le due società tornino a parlarsi già nella prossima sessione invernale.