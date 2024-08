Juventus, De Paola: «Ecco perché Chiesa ha LITIGATO con Allegri, vi racconto»

Paolo De Paola ha parlato della situazione tra Federico Chiesa e Massimiliano Allegri oltre che del suo futuro

Paolo De Paola è Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per affrontare il caso Federico Chiesa, sempre più lontano dalla Juventus.

LA ROTTURA CON LA JUVE – «Con Allegri ha litigato, anche con Spalletti non è andata bene. E’ colpa di Motta che non lo vede? Per dirglielo con questa forza vuol dire che c’è qualcosa che non funziona nel giocatore nel porsi con gli altri e anche dal punto di vista tattico. Io dicevo lo scorso anno che Chiesa si ribellava ad Allegri affinché la squadra rimanesse alta, ma le asperità di questo giocatore nell’inserirsi nel vestito tattico di qualsiasi allenatore sono evidenti. Vuol dire che c’è proprio un problema in Chiesa».