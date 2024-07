Calciomercato Juventus, è DERBY D’ITALIA per Gudmundsson: la formula per SUPERARE l’Inter

Albert Gudmundsson potrebbe finire alla Juventus. L’attaccante del Genoa è cercato anche dall’Inter di Simone Inzaghi

Il calciomercato Juventus sfida l’Inter per Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa richiestissimo in questa sessione. I club stanno studiano la formula per convincere la squadra ligure. Ecco le ultime da Sky Sport.

I DETTAGLI – «Torna di moda Gudmundsson per la Juve, si studia un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto alto. Ci stanno pensando i bianconeri ma anche l’Inter, da capire se il grifone possa aprire a tale formula e ad una sua cessione per meno di 30 milioni di euro».