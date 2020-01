Juventus: Dybala e Ronaldo larghi, Ramsey riempie l’area

Quando Ramsey fa il trequartista dietro Dybala e Ronaldo, ha compiti nel riempimento del centro dell’attacco. Deve aggredire la profondità

Quando manca Higuain, la Juventus occupa l’area in maniera diversa. Dybala e Ronaldo tendono a defilarsi e a svariare, quindi è il trequartista che spesso occupa il centro dell’attacco.

La Juve ha margini di miglioramento nell’occupare l’area, spesso si soffre contro squadre chiuse, come per esempio nel primo tempo contro il Cagliari. Non a caso, l’occasione più ghiotta è arrivata quando Ramsey ha aggredito bene la profondità. Si vede nella slide sopra. Dybala e Ronaldo distanti dal centro, il gallese va a riempire l’area.