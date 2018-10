L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha rilasciato un’intervista parlando della sfida contro il Manchester United decisa proprio da un suo gol

La Juventus, messa in archivio l’importante vittoria in trasferta contro il Manchester United per 0-1, sta preparando la prossima sfida in campionato contro l’Empoli per cercare di guadagnare terreno nei confronti delle avversarie. A decidere la sfida dell’Old Trafford è stato l’attaccante bianconero Paulo Dybala che al margine della partita ha rilasciato un’intervista pubblicata dall’edizione torinese de La Repubblica. La Joya ha iniziato le proprie dichiarazioni parlando della sostituzione, per la quale non è apparso molto felice durante la gara: «Nessun giocatore vorrebbe mai uscire dal campo, poi con l’adrenalina che si ha in quei momenti può capitare di reagire così. Però mi rendo conto che non è giusto, dovevo accettare la sostituzione serenamente perché l’allenatore ha molte scelte e non è facile per lui prendere delle decisioni. Sicuramente ho commesso un errore, però può succedere».

Dybala ha poi parlato del gol che ha deciso la gara: «Cerco sempre di lavorare e di fare le cose giuste, quello che il tecnico mi chiede e che serve ai miei compagni. Sono contento per il gol, ma manca ancora tanto. Non riuscivo a segnare in questa competizione, adesso va al contrario ma cerco di essere tranquillo e continuare così». Infine il giocatore argentino ha parlato del suo inizio di stagione complicato dove non trovava molto spazio: «Essere titolare dipende da me, devo dimostrare di meritarlo. Per Allegri non è facile, Cristiano Ronaldo ha un posto fisso, poi siamo in molti a lottare per una o due maglie da titolare».