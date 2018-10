Juventus, Nedved: «Pogba? Vediamo, per gennaio c’è tempo»

Il dirigente bianconero ha rilasciato qualche commento in merito al campionato e alla gara contro lo United.

Prima della gara tra Empoli e Juventus al Castellani, Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il commento del dirigente dei bianconeri sulla gara di oggi e il mercato: «Dobbiamo guardare a noi stessi e pensare solo al campionato oggi, abbiamo otto vittorie e vogliamo continuare su questa strada. Contro lo United la svolta? Sicuramente la vittoria dà convinzione alla squadra, i ragazzi hanno fatto una delle più belle partite della Juventus a Old Trafford e adesso dobbiamo fare bene anche in campionato. Pogba? Paul è uno dei migliori al mondo, un ottimo giocatore ma è del Manchester United, inutile parlarne ora. Il mercato è lontano, per gennaio c’e ancora tempo»