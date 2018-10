Empoli-Juventus 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Empoli-Juventus, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Castellani torna a respirare aria di grande calcio. Dopo le grandi sfide contro Milan e Roma, oggi tocca alla Juventus. L’Empoli non vince dalla 1ª giornata, dalla gara contro il Cagliari. I toscani hanno raccolto 6 punti nelle prime 9 partite e sono al terzultimo posto. La Juventus ha vinto 8 delle 9 partite disputate e ha pareggiato in stagione solo una volta, sabato scorso contro il Genoa, all’Allianz Stadium (in Champions fino ad ora cammino perfetto con 3 vittorie su 3 con 0 gol subiti). Andreazzoli dovrà rinunciare a Veseli, Rodriguez, Mchedlidze, Lollo e Polvani mentre Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Khedira e Mandzukic e di Emre Can che, probabilmente, sarà costretto all’operazione. Restate collegati: presto gli aggiornamenti con la diretta live del match tra Empoli e Juventus. Fischio d’inizio ore 18.

Empoli-Juventus: tabellino

MARCATORI: 28′ Caputo (E)

ARBITRO: Calvarese

NOTE: AMMONITI:

Empoli-Juventus: diretta live e sintesi

28′ – GOL DELL’EMPOLI! Acquah si fa tutto il campo, la palla poi dopo un rimpallo in area arriva a Caputo che di sinistro fredda Szczesny.

27′ – Cross rasoterra di Matuidi, Maietta colpisce male e per poco non fa autogol.

26′ – Colpo di testa di Alex Sandro, blocca Provedel.

24′ – Si fa vedere l’Empoli che ora gioca con più coraggio. Tiro di Krunic, smorzato, controllato da Szczesny.

20′ – Buon inizio di Bennacer, uno dei migliori in questi primi 20′.

16′ – Bernardeschi e Cristiano Ronaldo si ostacolano in area e sprecano una buona occasione.

6′ – Ci prova Cristiano Ronaldo ma la palla finisce abbondantemente a lato.

1′ – Partita iniziata. Problemi nel riscaldamento per Chiellini: in campo Rugani.

Squadre in campo. Tra poco l’inizio.

Diretta live dalle ore 18

Empoli-Juventus: formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Krunic, Bennacer, Acquah; Traoré, Zajc; Caputo. A disposizione: Fulignati, Terracciano, Marcjanik, Pasqual, Rasmussen, Untersee, Brighi, Capezzi, Ucan, Jakupovic, La Gumina, Mraz. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Bonucci, Cancelo, Barzagli, Spinazzola, Rugani, Douglas Costa, Cuadrado, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

Empoli-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

La formazione bianco-blu ha assoluto bisogno di punti per cercare di abbandonare la zona rossa della classifica ed acciuffare a fine stagione la salvezza. La partita contro la Juventus è sicuramente una delle più difficili della stagione ma il tecnico Andreazzoli proverà il colpaccio. L’allenatore opterà probabilmente per il solito 4-3-2-1 con gli stessi effettivi che nell’ultimo turno di campionato hanno affrontato il Frosinone. In porta andrà dunque, confermato Provedel dietro la linea difensiva formata da Di Lorenzo, Silvestre, Maietta e Antonelli. A centrocampo davanti la retroguardia giocheranno Krunic, Capezzi e Acquah, mentre Zajc andrà a fare il trequartista dietro la coppia offensiva Caputo-La Gumina. La squadra bianconera, dopo il pareggio interno contro il Genoa nell’ultima giornata, vuole ritrovare il successo in campionato per scappare in classifica e lasciare dietro le rivali, su tutte il Napoli a meno 4 punti. Il tecnico Allegri punterà sempre sul 4-3-3 ma, dopo la vittoria contro il Manchester United in Champions, potrebbe lasciare a riposo qualche giocatore optando per il turnover. In porta confermato Szczesny, mentre De Sciglio e Benatia, sostituiranno Cancelo e Bonucci al fianco di Chiellini ed Alex Sandro.A centrocampo nessun cambio rispetto a Manchester con in campo Bentancur, Pjanic e Matuidi. Infine nel tridente offensivo con Dybala e Cristiano Ronaldo potrebbe giocare Bernardeschi.

Empoli-Juventus: precedenti

Sono 22 i precedenti tra Empoli e Juventus in Serie A e il bilancio pende nettamente in favore dei bianconeri che hanno vinto ben 17 volte contro le sole 2 dei toscani mentre i pareggi sono stati 3. Solo 10 le reti realizzate dall’Empoli, 47 quelle bianconere. La sostanza non cambia negli 11 precedenti al Castellani: 2 vittorie dell’Empoli, 2 pareggi e 7 successi bianconeri con 19 reti contro 6. L’Empoli ha battuto la Juve due volte: la prima volta nel 1987, la seconda (e ultima sin qui) il 3 aprire del 1999. Le ultime tre sfide al Castellani sono terminate con il successo dei bianconeri.

Empoli-Juventus: arbitro

Sarà il signor Calvarese a dirigere la partita tra Empoli e Juventus, mentre i due assistenti saranno Lo Cicero (primo) e Tolfo (secondo). Il quarto uomo sarà Giuia. Al VAR Valeri, con l’Aiuto VAR Giallatini. Calvarese ha diretto gli azzurri in 16 occasioni, con 5 successi, 3 pareggi e 8 sconfitte. Sono invece 9 i precedenti con la Juventus, con 8 successi bianconeri e 1 pareggio.

Empoli-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Empoli-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.