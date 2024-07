Juventus, i GIUDIZI dopo la prima di Thiago Motta: il MIGLIORE è una SORPRESA, ma ci sono anche dei DUBBI

La Juventus di Thiago Motta ha esordito, seppur non ufficialmente, con un netto 3-0 da parte del Norimberga

Per Thiago Motta non è stato un debutto felice dal punto di vista del risultato. La prima amichevole della Juventus dell’italo-brasiliano è terminata 3-0 per il Norimberga, con un rigore sbagliato da Vlahovic sull’1-0.

Tuttosport ha tirato le somme questa mattina sulla partita contro il club tedesco evidenziando Vasilije Adzic come il migliore in campo grazie ai suoi “tocchi e visione da big”. La sorpresa è Weah: “molto meglio in avanti”, commenta il quotidiano torinese.

In mediana c’è invece una ricerca d’intesa, anche se mancava Douglas Luiz. Le coppie nel 4-2-3-1 sono state Thuram-Locatelli e Fagioli-Nicolussi Caviglia. I dubbi invece sono per la difesa con i meccanismi che vanno oliati e perfezionati, in attesa dei titolari.