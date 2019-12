Juventus, i convocati per la Sampdoria: out Szczesny, torna Pjaca

La Juventus domani affronterà la Sampdoria: ecco i convocati del tecnico Sarri per la gara contro i blucerchiati

La Juventus domani affronterà la Sampdoria per l’anticipo della 17ª giornata di Serie A, in virtù dell’impegno contro la Lazio domenica in Supercoppa Italiana. Sarri non rischia Szczesny, che resterà a Torino. Fuori Bentancur per la squalifica, mentre torna Pjaca. Da segnalare la presenza di Manolo Portanova, giocatore dell’U23 bianconera.

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

20. Pjaca

21. Higuain

23. Emre Can

24. Rugani

25. Rabiot

28. Demiral

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

37. Perin

39. Portanova

77. Buffon