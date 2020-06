Juventus, il responsabile commerciale: «Puntiamo ai 100 milioni di followers. Ronaldo ci ha messo il turbo»

Giorgio Ricci, responsabile dell’area commerciale della Juventus, ha parlato della crescita social del club bianconero

Giorgio Ricci, responsabile dell’area commerciale della Juventus, in una intervista a Tuttosport ha parlato della crescita del club bianconero dal punto di vista dei social. Crescita arrivata anche grazie a Cristiano Ronaldo.

CRESCITA SOCIAL – «Vogliamo creare un ecosistema digitale. Un ambiente nel quale ogni tifoso avrà la propria identità con cui muoversi nel nostro universo fatto di sito, social e servizi come biglietteria o abbonamento a JTV. Con un unico account potrà accedere facilmente a tutto. Il nostro obiettivo è raggiungere i 100 milioni di followers visto che siamo vicini a questo traguardo. Cristiano Ronaldo ci ha messo il turbo, ci ha portato a un altro livello. Lui ci ha dato una spinta, però adesso è il club che procede in avanti con le proprie gambe».