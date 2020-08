Juventus, in arrivo il centrocampista Weston McKennie dallo Schalke 04

La Juventus avrebbe trovato l’accordo con lo Schalke 04 per l’acquisto di Weston McKennie in prestito con diritto di riscatto

La Juventus avrebbe trovato l’accordo con lo Schalke 04 per l’acquisto di Weston McKennie secondo quanto riportato SPORT1 e da Sky Sport. Il centrocampista statunitense, nel giro della nazionale, arriverebbe in prestito oneroso (circa 3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 18 milioni.

McKennie ha espresso già da tempo la propria volontà di andare via dallo Schalke 04. Sembrava ormai fatto il suo passaggio al Southampton ma l’inserimento della Juventus è stato decisivo per far cambiare idea al calciatore.

