Juventus Manchester City, Guardiola al miele: «Club storico»

Il tecnico del club inglese ha lodato in conferenza stampa la società bianconera, prossima avversaria

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della grande sfida contro la Juventus, valevole per la sesta giornata del giorno unico di Champions League.

JUVENTUS – «La Juve è la Juve, in Italia è la squadra migliore, un club storico. Sono abituati a giocare sotto pressione, hanno moltissima qualità. Han fatto un lavoro eccezionale col Bologna, anche nella mentalità dei giocatori grazie all’allenatore. Ci vuole tempo per assestarsi. Riuscirà a creare quello che vuole l’allenatore e non vedo l’ora di incontrarlo domani».