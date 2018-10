Mourinho prosegue in conferenza: «La Juve vuole il Triplete, ma purtroppo per loro l’abbiamo fatto solo noi»

Arriva un altro risultato infelice per José Mourinho. Dopo la mini crisi di fine settembre, tutto sembrava risolto con la splendida rimonta al Newcastle e il buon pareggio a Stamford Bridge contro il Chelsea. Stasera invece la pesante sconfitta all’Old Trafford contro la Juventus, rischia di rimettere tutto in discussione. Red Devils quasi mai pericolosi, annichiliti dalla Vecchia Signora nel gioco e nelle idee. L’unico tiro in porta arrivato verso la fine del secondo tempo con un gran tiro di Pogba, ma scaturito da un errore della difesa bianconera.

Memori del passato interista di José Mourinho, i tifosi bianconeri accorsi a Manchester non si sono lasciati scappare l’occasione per deridere il tecnico portoghese con cori e insulti. Troppi gli attriti durante la sua esperienza a Milano, con la frase «zero titoli» ancora nella memoria di tutti. Ma lo Special One non è certo il tipo capace di farsi scivolare tutto addosso senza rispondere. E infatti, il tecnico dello United ha rivolto alla curva del settore della Juventus un braccio alzato con le tre dita aperte, a simboleggiare il Triplete vinto con l’Inter. Un gesto non casuale, vista l’ossessione dei bianconeri per la Champions League e il desiderio di replicare quella mitica impresa.

Queste le parole a fine gara dello Special One: «La Juventus ha vinto lo scudetto per sette anni di fila e ha giocato due finali di Champions. Non sono contenti di quello che hanno, vogliono di più. Avevano Higuain, Mandzukic e Dybala, hanno voluto di più, Ronaldo. Avevano Barzagli, Rugani e Chiellini, hanno voluto di più, Bonucci. Fanno tutto per provare a vincere. E non voglio dire la Champions, ma per vincere il Triplete. Che per ora non appartiene a loro: purtroppo per i loro tifosi, l’abbiamo vinto solo noi. Penso che ci siano vicini, però»e3