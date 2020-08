Juventus, McKennie si trova in viaggio verso Torino per le visite mediche

Il prossimo acquisto della Juventus, Weston McKennie, ha lasciato il ritiro dello Schalke 04 per raggiungere Torino

Il centrocampista statunitense, Weston McKennie, ha lasciato il ritiro dello Schalke 04 ed è in viaggio per raggiungere Torino per effettuare le visite mediche con la Juventus. Lo riporta Kicker.

Il giocatore potrebbe quindi svolgere le visite nelle prossime ore per poi firmare il contratto che lo legherà al club bianconero. McKennie è sempre più pronto a lasciare la Germania per poi incominciare la propria esperienza italiana.