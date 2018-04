Juventus-Napoli, ammessi i tifosi ospiti dopo 5 anni: ansia bianconera

Cinque anni 4 campionati dopo, il settore ospiti dello Stadium sarà popolato da tifosi del Napoli

La notizia ha colto di sorpresa la Juventus e subito dopo allo stupore si è sostituita la preoccupazione. I tifosi del Napoli non residenti in Campania e in possesso della tessera del tifoso potranno avere accesso al settore ospiti dell’Allianz Stadium. Lo ha stabilito l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che evidentemente non ha riscontrato pericoli nella presenza dei tifosi partenopei all’interno dello stadio bianconero. Diversamente la pensa la Juventus, che subito ha fatto trapelare “profondo disagio” per questa decisione.

Soprattutto, è il timore della Juventus, non si può escludere che il via libera ad alcuni tifosi possa spingere decine di ultras azzurri a presentarsi davanti ai cancelli dello stadio al seguito del Napoli. E a quel punto lo scontro con la tifoseria juventina sarebbe una possibilità nemmeno troppo peregrina. Del resto i precedenti non sono poi così incoraggianti. L’ultima volta che i tifosi del Napoli andarono in trasferta a Torino, ovvero il 10 novembre 2013, danneggiarono pesantemente l’allora Juventus Stadium.

Vi furono danni per migliaia di euro, così come l’anno prima i supporters azzurri misero a soqquadro i bagni dello stadio intasando con tanto di wc intasati e tubi divelti. La vendetta dei tifosi della Juventus arrivò l’anno dopo, con una sessantina di macchine fuori dal San Paolo danneggiate. Tutti motivi che spinsero a sospendere le reciproche trasferte in occasione degli scontri tra Juventus e Napoli. Fino ad oggi, appunto…