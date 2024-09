Juventus Napoli, Thiago Motta: «Buona prestazione, ma...»

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa dopo la partita con il Napoli

L’allenatore della Juventus Thiago Motta è intervenuto in occasione della conferenza stampa di rito post partita dello 0-0 contro il Napoli all’Allianz Stadium.

ANALISI DELLA PARTITA – «Me la devo riguardare bene in video ma non è la stessa partita della Roma. Oggi abbiamo fatto meglio rispetto alla Roma. Siamo arrivati fino ad una zona di campo, fin lì abbiamo fatto bene, possiamo migliorare arrivando con gli uomini di dietro. Dentro l’area è stata difficile contro una squadra che si chiude bene. Non siamo contenti del pareggio perché giochiamo per vincere. È stata una buona prestazione, sono avversarie diverse. Non è stata una prestazione sufficiente per vincere la partita».