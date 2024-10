Juventus, novità su McKennie: ha lasciato il ritiro. Le ultime

Il calciatore bianconero ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti d’America dopo i problemi confermati anche dal CT

Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti d’America, lo aveva confermato: Weston McKennie continua ad avere problemi alla spalla. Viste le condizioni in bilico e le basse percentuali di titolarità nel prossimo match, è stato scelto di accorciare la sua esperienza in Nazionale. Ecco il comunicato:

COMUNICATO – «Dopo la vittoria per 2-0 degli USA contro Panama nella prima partita sotto la guida del nuovo allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti Mauricio Pochettino, cinque giocatori stanno lasciando il ritiro mentre la squadra si dirige a Guadalajara per una rara amichevole in Messico. Nessun altro giocatore verrà aggiunto al roster. Dopo aver giocato un numero significativo di minuti nell’ultimo mese per la nazionale statunitense e l’AC Milan, Christian Pulisic è stato rilasciato e riportato al suo club per la gestione del carico. Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi e Zack Steffen hanno lievi infortuni e torneranno ai loro club per ulteriori valutazioni e cure».