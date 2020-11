Pericolo Paris Saint-Germain per la Juventus nella corsa a Marcelo. I parigini offrirebbero un biennale per il brasiliano del Real Madrid

Ostacolo Paris Saint-Germain sulla strada della Juventus nella corsa a Marcelo. Come rimbalza dalla Spagna, oltre al club bianconero su espressa richiesta di Pirlo e dell’ex compagno Cristiano Ronaldo, anche il sodalizio vice-campione d’Europa avrebbe messo nel mirino il laterale brasiliano.

Marcelo sarebbe in uscita dal Real Madrid e, come scrive il portale Todofichajes.com, il PSG sarebbe a caccia di un terzino sinistro e avrebbe proposto un contratto biennale al nazionale verdeoro. Marcelo starebbe riflettendo sull’offerta, con i parigini che avrebbero intenzione di mettere sul piatto un assegno da 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, sotto contratto fino al 2022 con i ‘Blancos’.