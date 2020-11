Marcelo nel mirino della Juventus per supplire ad un’eventuale partenza di Alex Sandro. C’è l’offerta al Real Madrid per il terzino

Marcelo sarebbe un obiettivo concreto della Juventus già per la finestra del mercato di gennaio. Il brasiliano sarebbe in uscita dal Real Madrid e, stando al portale Todofichajes.com, andrebbe a sostituire Alex Sandro nella rosa bianconera in caso di partenza da Torino del connazionale.

Marcelo avrebbe espresso il desiderio di raggiungere l’amico ed ex compagno Cristiano Ronaldo alla Juve e inoltre sarebbe una precisa richiesta di Pirlo alla dirigenza della Continassa. Il club campione d’Italia potrebbe chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto a fine stagione fissato a 12-15 milioni di euro. Marcelo è in scadenza di contrato nel giugno 2022 con il Real Madrid.